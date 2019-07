Deutsche Telekom "So flat #DABEI wart Ihr noch nie" 2019

Die erste Reaktion der Telekom auf das Urteil ließ nicht lange auf sich warten. "Wir werden jetzt prüfen, wie wir mit dem Urteil umgehen", hieß es gestern in einer knappen Stellungnahme aus Bonn. Der Konzern sei von der Rechtmäßigkeit von StreamOn weiterhin überzeugt und werde auch zukünftig alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.



Zweifel, in dem Rechtsstreit am Ende den Kürzeren zu ziehen, hat die Telekom offenbar nicht. Dafür spricht, dass die Telekom keinen Anlass sieht, die Kampagne nun auszusetzen oder gar einzustampfen - im Gegenteil. Ein Sprecher des Konzerns kündigt gegenüber HORIZONT Online an, dass die Kampagne wie geplant weiterlaufen wird. Und nicht nur das: Die Telekom will StreamOn in jedem Fall weiter anbieten. Allerdings fordert der Konzern von der Bundesnetzagentur "eine angemessene Umsetzungsfrist" für die nun erforderlichen Anpassungen. Welche das sind, verrät die Telekom noch nicht. Allerdings wäre es naheliegend, wenn der Konzern bei Nutzern, die unterwegs sind, künftig auf die Drosselung der Übertragungsrate verzichten - und den Datenverbrauch auch im Ausland nicht auf das Monatsvolumen anrechnen würde. In diesem Fall wäre tatsächlich der Kunde König. Denn dem Sprecher zufolge soll sich am Preis für StreamOn auch nach der Anpassung nichts ändern.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatte am Montag in einem Eilverfahren der Bundesnetzagentur recht gegeben und das StreamOn-Angebot der Telekom in seiner jetzigen Form für nicht rechtens erklärt . Begründet wird das mit einem Verstoß gegen die Netzneutralität. Grund: Nutzer des Angebots, bei dem der Datenverbrauch bei bestimmten Apps nicht auf das Monatsvolumen angerechnet wird, können Videos unterwegs nur in geringerer Qualität ansehen. Der Datenverkehr wird aus Sicht der Richter daher nicht wie vorgeschrieben gleichbehandelt. Da derStreamOn-Nutzern zudem im Ausland eben doch angerechnet wird, verstößt die Telekom aus Sicht der Richter auch gegen