Ein Jahr später hat sich die Situation in der Gastronomie alles andere als entspannt: Die Branche sucht verzweifelt nach Servicepersonal, von der Thekenkraft über Bedienungen bis hin zu Putzkräften. Ein Grund mehr, dass das Wolfenbüttler Unternehmen mit dem Kräuterschnaps erneut dazu auffordert, durch das Geben von Trinkgeld Anerkennung auszudrücken.Dieses Mal hat Jägermeister dafür Out of Home ausgewählt. Ab 16. September macht die Marke in einer ersten Kampagnenphase von acht Wochen auf das Problem aufmerksam. Dafür wurden 18 Städte ausgewählt, gebucht sind Großflächen- und City-Light-Poster.

© Jägermeister

Auch Reinigungskräfte verdienen es, mit ein paar Münzen bedacht zu werden.

© Jägermeister

Auch nach der Heimfahrt sollte man das Trinkgeld nicht vergessen.

Die Motive basieren dabei auf einer Studie, die das Unternehmen im Frühjahr 2022 selbst in Auftrag gegeben hat. Nach der Auswertung der repräsentativen Umfrage in Clubs und anderen nächtlichen Einrichtungen steht fest: Es besteht Nachholbedarf.Im Mittelpunkt der großen Haltungskampagne stehen darum diejenigen, die das Nachtleben am Laufen halten: Thekenkräfte, Garderobieren, Reinigungspersonal, Barkeeper und Taxifahrerinnen.In der zweiten Kampagnenphase geht Jägermeister dann mit gutem Beispiel voran und stellt selbst 100.000 Euro "Trinkgeld" für zehn deutsche Clubs zur Verfügung. Neun ausgeloste Locations und eine zehnte, die von der Jägermeister-Community nominiert werden kann, werden im Verlauf des Herbstes erleben, dass nach der Bestellung einer Runde Jägermeister jemand "Das stimmt so" sagen wird - und 10.000 Euro Trinkgeld auf der Theke lässt.Diese Aktionen werden gefilmt und sollen im Anschluss über Social-Media-Kanäle ebenso dazu anregen, großzügig mit Trinkgeld umzugehen. Für die Reichweite der Awareness-Kampagne aus Phase eins, die durch Social-Media-Content ergänzt wird, sind rund 220 Millionen Kontakte geplant. Zusätzlich sollen verschiedene Content-Creators, darunter die Dragqueen Miss Ivanka, der Rapper Civo oder Rapper ART für weitere Reichweite sorgen."Auch wenn wir die Trinkgeldkultur nicht über Nacht ändern können, so können wir doch zeigen, dass wir für mehr stehen als nur Party", sagt Kathleen Schied, Vice President Marketing von Jägermeister. Mit der Haltungskampagne "können wir einen Beitrag zur Verbesserung des Nachtlebens leisten, indem wir Konsumentinnen und Konsumenten reichweitenstark sensibilisieren und mobilisieren, ihr Trinkgeldverhalten zu überdenken", ist sie sicher. "Und das machen wir in gewohnter positiver Jägermeister-Manier: so, dass es Spaß macht." son