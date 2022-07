Trevor Johnson, Head of Marketing und Global Business Solutions EU bei TikTok beim HORIZONT Kongress

von Helena Birkner

Es gibt weiterhin aktuell keine andere Plattform, die so hoch gehandelt und gehypt wird wie TikTok. Auch beim HORIZONT Kongress waren verschiedene Themen rund um die App in aller Munde und Teil eines Panels auf der Hauptbühne. Der Marketingchef für TikTok in Europa, Trevor Johnson, sprach über die teilweise Transformation der App, musste sich dabei allerdings auch einem eher unangenehmen Thema stellen.