Die 17 Ziele, die die UN für eine weltweite, nachhaltige Entwicklung aufgestellt hat.

von Bettina Sonnenschein

Es ist dieser eine Begriff, der heute nahezu täglich fällt, egal, ob in einer Publikation, einer Rede, einer wissenschaftlichen Studie oder einem werblichen Auftritt: Nachhaltigkeit. Als Ziel, als Strategie, als Bericht, als Geldanlage, in der Produktion, der Kommunikation und dem Vertrieb – Nachhaltigkeit ist überall im öffentlichen und privaten Leben. Und doch bedeutet der inflationäre Einsatz des Begriffs nicht, dass jedem klar ist, wo er eigentlich herkommt und was Nachhaltigkeit bedeutet.