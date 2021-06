So will Nestlé Käufern Orientierung beim Klimaschutz bieten

© Nestlé Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat untersucht, wie klimafreundlich die Ernährung der Deutschen ist.

Der Wille zu Klimaschutz und nachhaltigem Verhalten bezüglich der Ernährung ist bei den Deutschen vorhanden - so richtig überblicken die Verbraucher aber nicht, wo sie selbst ihren Beitrag leisten können. Das geht aus der aktuellen Studie "So klimafreundlich is(s)t Deutschland" hervor, die Nestlé in Auftrag gegeben hat. Von der Industrie wünschen sich die Konsumenten ein klares Label auf den Verpackungen: Rund drei Viertel der für die Studie Befragten würde eine solche, deutliche Kennzeichnung des ökologischen Fußabdrucks auf Lebensmitteln befürworten.