Beliebtheit der Automobilbranche sinkt

Wechselbereitschaft sinkt drastisch im Lockdown, erholt sich aber im Mai

Unzufriendheit mit Arbeitgebern höher als vor zwei Jahren

Über die Studie Das Trendence Young Professionals Barometer ist eine repräsentative Studie unter mehr als 19.000 Young Professionals mit bis zu fünfzehn Jahren Berufserfahrung. Zwischen Oktober 2019 und März 2020 wurden Akademiker_innen in Deutschland zu ihren Wunscharbeitgebern und Karriereplänen befragt. Die Daten wertet Trendence nach Branchen aus. Die Rankings der beliebtesten Arbeitgeber zeigen ein Stimmungsbild der Young Professionals und ihre Präferenzen bei der Arbeitgeberwahl. Sie sind ein Indikator dafür, welche Arbeitgeber und Branchen mit zunehmendem Fachkräftemangel zu kämpfen haben und welche Branchen aus einem vollen Pool an Bewerber_innen schöpfen und die für sie passenden Talente herausfiltern können.





Unter den fünf bestplatzierten Unternehmen stehen mitals beliebtestem Arbeitgeber sowieundgleich vier Autobauer. Hinzu kommt mit derauf dem insgesamt zweiten Platz ein Unternehmen, das unter anderem als Automobilzulieferer unterwegs ist. Jährlich erhebt das Marktforschungsunternehmen Trendence das Young Professionals Barometer, an dem bundesweit diesmal rund 20.000 Akademiker aus 14 Branchen teilnahmen. Im Resultat erstellen die Marktforscher jährlich eine Liste mit den Top-100-Arbeitgebern (Grafik), die besonders hoch in der Gunst berufserfahrener Hochschulabsolventen stehen.Die Automobilbranche stand bereits im letzten Jahr auf dem ersten Rang des Trendence Barometers. Allerdings: Ihr Vorsprung nimmt zusehends ab. Seit 2018 ist ihre Beliebtheit tendenziell eher rückläufig. Alleine im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete sie ein Minus von 4,5 Prozentpunkten. Dem Spitzenreiter auf den Fersen sind indes die Segmenteauf Platz 2 sowieauf dem dritten Platz. Den größten Zuwachs verzeichnet der, der auf Rang 5 liegend seine Zufriedenheitswerte um mehr als zwei Prozentpunkte steigern konnte. Bei den Nennungen der unbeliebten Branchen werden Arbeitgeber aus den Branchenundam häufigsten genannt.Ein interessantes Ergebnis der Trendence-Studie vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise: Die Wechselbereitschaft der Young Professionals flaute im April zunächst massiv ab, stieg im Zuge der bundesweiten Lockerungsmaßnahmen im Mai aber wieder merklich an. So gaben vor der Krise im Februar noch 19 Prozent der Befragten an, aktiv auf Jobsuche zu sein. Dieser Anteil sank auf dem Höhepunkt der Krise im April auf 8 Prozent und stieg nun im Mai wieder auf 13 Prozent an. "Die Wechselbereitschaft bei jungen Akademikern ging im März und April so drastisch zurück, dass man von einer echten Angstreaktion sprechen muss. Die allgemeine Verunsicherung in weiten Teilen der Gesellschaft hat in dieser Zeit also auch den Kandidatenmarkt erfasst", sagt Robindro Ullah von Trendence. Bemerkenswert sei allerdings, wie schnell sich das nun wieder geändert habe. "Positiv ausgedrückt kann man sagen, dass viele Kandidaten wieder etwas positiver in die Zukunft schauen und sich dabei durchaus auch nach neuen Arbeitgebern umschauen", so Ullah.Insgesamt sind immerhin 77 Prozent aller Befragten mit ihrem derzeitigen Arbeitgeber zufrieden – 28 Prozent sogar sehr zufrieden. Aber auch dieses Stimmungsbild ist leicht fragil. Vor zwei Jahren lag die allgemeine Zufriedenheitswerte noch bei nahezu 84 Prozent. Die am häufigsten genannten Gründe für die aufkeimende Unzufriedenheit sind. Höchst unterschiedlich bewertet werden die Themenim Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Young Professionals. Bei den Frauen nimmt dieser Aspekt einen wesentlich höheren Stellenwert ein als bei Männern (Angabe "sehr wichtig": w = 44 Prozent, m =16 Prozent). Für Frauen ist außerdem dasam Arbeitsplatz entscheidend: Sehr wichtig ist den weiblichen Befragten die(Platz 1) sowie Kollegialität (Platz 3). Wertschätzung liegt bei ihnen damit noch vor einem(Platz 2). Letzteres liegt bei den Männern wiederum auf Platz 1. hmb