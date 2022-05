Diese Arbeitgeber sind für Studierende in Deutschland am attraktivsten

© IMAGO / Olaf Döring Der Mercedes-Stern leuchtet auch im aktuellen Arbeitgeber-Ranking von Trendence hell

Die Automobilbranche steht traditionell weit oben auf der Liste der Wunsch-Arbeitgeber von jungen Akademikern. So auch in diesem Jahr, wie das aktuelle Ranking des Beratungsunternehmens Trendence zeigt. Zudem sind große Internetkonzerne sehr gefragt, ebenso wie ein Unternehmen aus dem Pharma-Bereich, das sich in der Pandemie einen Namen gemacht hat.