Influencer bleiben auch 2022 relevant für den E-Commerce.

von Margaux Adam

In Deutschland sind die Nutzerzahlen der sozialen Medien rückläufig. Die Begeisterung für Twitter, Instagram und Co. nimmt immer weiter ab. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für E-Commerce-Handelsforschung ECC Köln in seinem regelmäßig veröffentlichten Trend Check Handel. In Zusammenarbeit mit Salesforce hat man herausgefunden, dass die meisten Deutschen gegen eine Entwicklung der sozialen Netzwerke hin zu Shopping-Plattformen sind. Trotz der Social-Media-Müdigkeit deutscher Konsumierender belegt der Report, dass für Händler großes Potential im Influencer Marketing steckt.