Im kommenden Jahr gilt es für Unternehmen, auch Rückschläge beim Erreichen ihrer Ziele offener als bisher zu kommunizieren

In unsicheren Zeiten steigen die Ansprüche von Konsumierenden an Marken und deren gesellschaftliche Verantwortung. Dabei erwarten die Menschen gar keine Superheldentaten von ihren Lieblings-Brands, sondern in erster Linie Ehrlichkeit und konstantes Engagement. Woran genau es nach Meinung der Verbraucherinnen und Verbraucher noch mangelt und welche Entwicklung sie sich für das kommende Jahr von Unternehmen wünschen, zeigt die sechste Ausgabe der "Brands in Motion"-Studie von We Communications.