© Cariad Cariad ist die jüngste Unternehmensmarke im VW-Konzern

Die Volkswagen Group gibt ihrer Car.Software Organisation einen neuen Namen. Seit Freitagnachmittag heisst die jüngste Unternehmensmarke des Konzerns Cariad. Es ist ein Akronym und steht für "Car, I Am Digital". Die Organisation gestaltet die umfassende Transformation des VW-Konzerns von einem reinen Autobauer hin zu einem Software-Unternehmen. Die Einheit übersetzt die drei Megatrends Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung in der Industrie in Lösungen. Gleichzeitig will sich Cariad als Arbeitgebermarke positionieren. Den neuen Namen hat Interbrand mitentwickelt. Die Idee und Umsetzung des Markenfilms stammen von Faktor 3 und Media Picture Group.