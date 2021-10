Personalbereich verdiente er sich seine Sporen bei dem Autobauer unter anderem auch in den Bereichen Produktqualität und Produktmarketing.





Der gebürtige Belgier ist bereits seit 2003 bei Toyota Europe tätig. Zuletzt verantwortete er den Bereich Produkt Planung und Marketing bei der Tochtermarke Lexus in Europa. Zuvor war er unter anderem bereits General Manager Marketing bei Toyota in Belgien sowie Leiter der Marke im spanischen Markt. Gestartet hatte der 51-Jährige seine Karriere bei Ford.Thijssens Vorgänger Kroppa hatte den Posten des Marketing Direktors für Toyota in Deutschland erst vor etwas mehr als zwei Jahren von Sevilay Gökkaya übernommen. Anfang Dezember wechselt der 54-Jährige als Direktor in den Bereich Customer Experience & Network Quality. Der studierte Maschinenbau-Ingenieur ist bereits seit fast zwanzig Jahren bei Toyota Deutschland tätig. Neben Erfahrungen imBeide Manager berichten in ihren neuen Positionen an André Schmidt, Präsident der Toyota Deutschland GmbH. Der sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir für diese wichtigen Funktionen bei Toyota Deutschland erfahrene Manager gewinnen konnten. Nur mit einer motivierten und professionellen Mannschaft können wir eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit unserer Organisation sicherstellen, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."