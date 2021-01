Center Parcs denkt schon an den Sommer

© Center Parcs/Youtube Center Parcs will Lust auf Urlaub in Deutschland machen

Während das Robert-Koch-Institut gerade erst die dringliche Warnung an alle Deutschen erneuert hat, in diesen Tagen nicht zu reisen, denkt man bei Center Parcs schon voraus: Der Anbieter wirbt bereits jetzt für Urlaube in seinen Ferienanlagen.