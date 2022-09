© IMAGO / Panthermedia Marken und Unternehmen können Corporate-Blogs als essenzielle Kommunikationskanäle für sich aufbauen

Auch wenn Social Media für Unternehmen mittlerweile zu sehr rege genutzten Interaktionskanälen mit ihren Zielgruppen zählen, gibt es noch ein sehr relevantes, aber oft unterschätztes Medium: Auf Blogs können deutlich umfangreichere Texte veröffentlicht werden als bei Instagram & Co und zudem zahlreiche Elemente in die Beiträge eingepflegt werden, wie Bilder, Videos und Links. Die PR-Agentur Faktenkontor stellt in einer aktuellen Studie wieder die wichtigsten Unternehmens-Blogs in Deutschland vor. Unter den Top 3 findet sich eine echte Lovebrand.