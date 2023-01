Weil unzählige junge Menschen davon träumen, es ihren Creator-Vorbildern nachzutun, fokussiert sich Squarespace in seiner neuen Kampagne für den deutschen Markt auf all jene, die gute kreative Ideen und eine gewisse Reichweite aber noch kein Business haben. Sich ein persönliches Imperium aufzubauen war noch nie so einfach, so die auf die boomende Creator Economy zugeschnittenen Botschaft des Unternehmens. Um den ersten Schritt in Richtung Professionalisierung und Monetarisierung zun tun, brauche es demnach nur eine Website und die dazugehörigen E-Commerce-Tools.Mit visuell-effektvollen und bunte Bildern erzählt Squarespace in den beiden jeweils 30-sekündigen Spots die Geschichten zweier kreativer Unternehmerinnen, die ihre Leidenschaft dank Squarespace in ein florierendes Business verwandeln. "Denn wenn ich nähen kann, kann ich auch das nächste Fashion-Imperium starten", so das Fazit einer der beiden Protagonistinnen.