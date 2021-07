© BBDO Germany Gülcan und Oli.P machen sich für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln stark und nehmen sich dabei selbst aufs Korn

In Deutschland schmeißen wir pro Kopf im Schnitt jährlich mehr als 75 Kilogramm Lebensmittel einfach in den Müll - und das obwohl vieles davon noch völlig einwandfrei und genießbar wäre. Um diesem Verschwendungswahnsinn etwas entgegenzusetzen, ist die App Too Good To Go vor einigen Jahren angetreten und sorgt für die Vermittlung von übriggebliebenen Lebensmitteln aus Restaurants und Supermärkten an Selbstabholer. In einer neuen Kampagne aus der Feder von BBDO Germany werben zwei etwas in Vergessenheit geratene deutsche Promis dafür, dass nicht nur sie selbst, sondern auch Bananen und Co "Too Good To Go" sind.