© Vodafone Vodafone führt seinen neuen Claim "Together we can" mit dem Spot "The Irrepressible Girl" ein

Durch die Corona-Pandemie änderten sich viele Prioritäten der Verbraucher, jetzt zieht Vodafone daraus Konsequenzen und feiert mit dem Claim "Together we can" das neue Wir-Gefühl. Die Botschaft wird mit einer globalen Kampagne in 30 Landesmärkten weltweit eingeführt. Flaggschiff ist der 60-sekündige Spot "The Irrepressible Girl" der Londoner Agentur New Commercial Arts. Der Schwerpunkt des neuen Markenauftritts soll aber vor allem in der digitalen Kommunikation spürbar werden.