Ende März hat Vodafone seinen neuen. Neben dem bisherigen Claim "Make the most of now", der durch "Together we can" ersetzt wurde, hat der Telekommunikationsriese auch sein Logo, seine Markenfarbe und seine Typografie überarbeitet. Kommuniziert wird das ganze aber nicht nur mit der von der Londoner Agentur New Commercial Arts entwickelten globalen Werbekampagne. In Deutschland soll auch eine Werbeaktion mit Street-Art-Künstlern das von Vodafone propagierte neue Wir-Gefühl bekannt machen.