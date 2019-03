© Vorwerk Der neue Thermomix sorgt für Ärger

Der Verkaufsschlager Thermomix hat über Jahre hinweg hohe Gewinne in die Kassen von Vorwerk gelenkt. Doch die vor wenigen Tagen vorgestellte neue Modellgeneration des Luxusküchengeräts beschert dem Hersteller erst einmal viel Ärger. Denn etliche Käufer des Vorgängermodells fühlen sich durch die überraschende Einführung des neuen Typs übertölpelt und beschweren sich in sozialen Netzwerken. "Wir bedauern, dass einige unserer Kunden verärgert sind", räumte das Unternehmen am Dienstag ein.