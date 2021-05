So will One Spitzenpolitikern ins Gewissen reden

© One Die Initiative One fordert von den Bundestagsabgeordneten die verbindliche Umsetzung aller Ziele der Agenda 2030

Eine Welt ohne extreme Armut, Hunger und vermeidbare Krankheiten - klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht für die Mitglieder von One. Die internationale Bewegung - gegründet unter anderem von U2-Sänger Bono - kämpft für genau diese Ziele und will die kommende Bundesregierung zur verbindlichen Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bewegen. Festgeschrieben sind die in der Agenda 2030, die One zum Dreh- und Angelpunkt der gemeinsam mit TLGG entwickelten Kampagne "One Vote 2021" gemacht hat.