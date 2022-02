© IMAGO / Martin Wagner Die Inflation verteuert auch Onlinewerbung

Man merkt es vor allem an der Tankstelle, an den Heizkosten und im Supermarkt: Die Preise sind in Deutschland zuletzt deutlich angestiegen. Die mit aktuell rund fünf Prozent erschreckend hohe Inflationsrate macht aber nicht nur Benzin, Energie und Lebensmittel teurer. Auch für Onlinewerbung müssen Unternehmen tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus einer Analyse von Esome hervor.