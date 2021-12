Echt sind dagegen die Zahlen, die die Deutsche Fußball-Liga damit auf ihren Social-Media-Kanälen erzielte: Auf Twitter gab es mehr als 60.000 Likes, hinzu kommen 6,6 Millionen Views und fast eine halbe Million Herzchen auf Instagram. Doch all das ist nichts gegen TikTok: Dort bekam das Video bis heute rund 9,2 Millionen Views und 1,2 Millionen Likes.



Zahlen wie diese verdeutlichen das Potenzial der Plattform, die sich in den vergangenen zwei Jahren zum Liebling von Nutzern, Publishern und Werbungtreibenden gemausert hat. Und dieses Potenzial ist der Grund, warum die Deutsche Fußball-Liga im vergangenen Jahr beschlossen hat, einen offiziellen TikTok-Kanal für die Bundesliga zu starten.

Dass Erling Haaland am Ball eine Menge kann, wusste man ja. Aber drei Bälle aufeinander stapeln und anschließend jeden davon einzeln an die exakt selbe Stelle im rechten oberen Toreck platzieren? Das klingt praktisch unmöglich. Und tatsächlich ist bis heute unklar, ob das Kunststück, das der 21-jährige Stürmer von Borussia Dortmund in einem im Oktober auf den offiziellen Kanälen der Bundesliga veröffentlichten Video zeigte, echt ist oder nicht.