Ahoj Brause/Joli Berlin

Joli Berlin hat für Ahoj Brause ein unterhaltsames Reality-Format auf TikTok entwickelt.

Drama, Brause und Emotionen: Das verspricht die TikTok-Miniserie "Brausehaus der Stars", mit der Joli Berlin und Ahoj Brause bekannte Reality-TV-Shows wie "Das Sommerhaus der Stars" auf die Schippe nehmen. In sechs Folgen treten dabei fünf bekannte TikTok-Creators in unterhaltsamen Challenges gegeneinander an, um den Ahoj-Brausepreis zu gewinnen.

Teilen



Die Kultmarke Ahoj Brause ist für ihre ausgefallenen und teils absurd-witzigen Werbeauftritte - zuletzt mit Testimonial Friedrich Liechtenstein - bekannt. Leadagentur Antoni Jellyhouse lässt sich dafür regelmäßig abgefahrene Kampagnen rund um neue Produkte des Brauseherstellers aus dem Hause Katjes einfallen: Zuletzt sorgte Liechtenstein gemeinsam mit Moderatorin Dany Michalski im Rahmen einer urkomischen Teleshopping-Persiflage für Lacher auf Social Media.