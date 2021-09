Neue Lösung mit IAS

Ernsts Ziel sei es, "TikTok als die Love Brand des Internet in der DACH-Region zu positionieren", wie er bei W&V zitiert wird. Zuvor arbeitete er knapp eineinhalb Jahre als Marketing Manager bei Uber Deutschland sowie in vorherigen Stationen bei Foodspring, Embee Music und der TWT Digital Group.Zudem soll noch in diesem Herbst eine breit angelegte Kampagne mit dem Claim "Es beginnt auf TikTok 3.0" unter Federführung von Ernst starten. Sie stellt eine Erweiterung der vor rund einem Jahr in Deutschland ausgerollten Kampagne "Alles beginnt auf TikTok" dar, die die bislang größte Werbeoffensive der chinesischen Hype App war.Zudem schaue sich das Unternehmen auch nach einem neuen Kreativdirektor für Gesamteuropa um. Dieser werde von London aus ein Team von rund 360 Kreativen führen, mit denen er Kampagnen und Content für Film, Digital, Social, DOOH und Print entwickeln solle.Nicht nur personell, sondern auch technologisch tut sich was bei TikTok. In Zusammenarbeit mit dem Mediaqualitätsunternehmen IAS wird ab sofort eine neue Brand Safety-Lösung für In-Feed-Videoanzeigen auf TikTok ausgerollt. Durch die Technologie sollen Advertiser mehr Transparenz und Kontrolle über ihre auf der Kurzvideoplattform ausgespielten Anzeigen gewinnen und ausschließlich neben markenkonformen Inhalten auf TikTok erscheinen, die mit den Kategorien der Global Alliance for Responsible Media (GARM) übereinstimmen, so der Anspruch. Speziell im bei TikTok so wichtigen "For You Feed" sollen Werbungtreibende mit der Lösung mehr Sicherheit für ihre Anzeigen erhalten.