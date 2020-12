Herr Pfennig, Herr Heyden, Sie beginnen das kommende Jahr mit einer Marketing-Offensive: Die Bundesliga soll digitaler und jünger werden. Was steckt dahinter?

Pfennig: Digitale Fan-Kommunikation ist wichtiger denn je. Hinzu kommt: Nicht nur angesichts schwindender persönlicher Nähe in der Corona-Pandemie geht es darum, die Relevanz von Bundesliga und 2. Bundesliga immer wieder neu zu vermitteln. Das gilt für alle Jahrgänge. Die jüngeren Zielgruppen erreichen wir immer weniger über klassische Kanäle, sondern in erster Linie digital. Auf den digitalen Bundesliga-Plattformen sind schon jetzt etwa 45 Prozent der User jünger als 25.