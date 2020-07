Innerhalb der Kampagne wurde ein Branded Effect, angelehnt an das Galaxy Z Flip, entwickelt. In diesem ist zunächst ein Countdown zu sehen, nachdem sich das Smartphone vertikal öffnet und Nutzer beim "Ausflippen" zeigt. Wie das aussehen kann, zeigt unter anderem Influencer Falco Punch , dessen Video-Beitrag zu der Challenge nach weniger als 24 Stunden bereits über 167.000 Likes erhalten hat.Neben dem jungen Influencer mit rund 8,9 Millionen Followern nehmen unter anderem auch die Creators Fitness Oskar Sängerin Vanessa Mai , und Alina Mour an der Challenge teil und fordern User dazu auf, ebenfalls richtig auszuflippen. Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Kreativagentur Leo Burnett.Um eine möglichst breite Zielgruppe abzudecken, soll es zusätzlich zu der TikTok-Challenge Page auch Owned Content der Influencer geben, wie Samsung ankündigt. Zudem erstellt Leo Burnett aus allen Beiträgen Ad-Formate für diverse Social-Media-Kanäle. Die Kampagne wird auf TikTok bis zum 21. Juli beworben.Die TikTok-Challenge #FlipAus richtet sich allerdings vor allem an die Gen Z. Da mit dem Galaxy Z Flip dank des Faltmechanismus freihändig Selfies und Videos aufgenommen werden können, eignet es sich besonders gut für die Kreation von Inhalten für Social Media, was speziell für diese Zielgruppe ansprechend sein dürfte.