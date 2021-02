© Screenshot: Peta

Nerz, Kaninchen oder Zobel - welche Qualen diese Tiere leiden, damit die Dame einen Pelzmantel tragen kann, ist inzwischen wohl jedem bekannt. Im Rahmen der New York Fashion Week macht PETA USA nun auf viele andere Tierarten aufmerksam, die für die Modeindustrie getötet werden. Die gewohnt schockierenden Bilder der Kampagne "Be a Sweater They Said" erinnern nicht nur zufällig an die Ästhetik des erst vor kurzem von Schauspielerin Cynthia Nixon veröffentlichte Videos "Be a Lady They Said". Die NGO will mit dem gezielt ausgewählten Bezug auf eine weitere Form der Diskriminierung hinweisen: den sogenannten Speziesismus.