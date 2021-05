Greenpeace kritisiert Edeka

„Wenn die Edeka-Gruppe Lebensmittel wirklich liebt, dann muss sie aus dem ausbeuterischen Geschäft mit tierschutzwidrigem Fleisch aussteigen.“ Christian Huxdorff, Greenpeace

Die Kritik von Greenpeace richtet sich gegen das Fleisch der Edeka-Eigenmarke Gut und Günstig, für das die Tiere in der so genannten Haltungsform 1 gehalten werden. Diese beschreibt laut Verbraucherzentrale Bundesverband den gesetzlichen Mindeststandard für die Haltung von Schweinen und Masthühnern. Für Greenpeace ist damit klar, dass Edeka nicht nur dem Tierschutz zuwiderhandelt, sondern auch dem Klima schadet.Das Kampagnenvideo "Die Tierleid-Garantie bei Edeka" arbeitet nicht mit drastischen Bildern, dafür mit ganz viel Ironie. Das gelbe Herz aus dem Claim des Händlers "Wir lieben Lebensmittel" wird am Ende des Spots durch eine sich übergebende Wurst ersetzt. Diese "Kotzwurst-Emojis" bietet Greenpeace auf einer Aktionsseite als Download an , damit empörte Userinnen und User Edeka in den sozialen Netzwerken Druck machen können. Die Forderung: Edeka solle kein Fleisch mehr aus den Haltungsformen 1 und 2 verkaufen.Im Falle von Edeka krisitiert Greenpeace, dass der Händler mit dem gelben Herz sich gegenüber dem ersten Marktcheck 2019 zwar verbessert habe. Gleichzeitig gebe es "massive Lücken" bei der Kennzeichnung an den Bedientheken. Und: "Die Stichproben in den Märkten haben gezeigt, dass bei Edeka und Netto, anders als bei den Mitbewerbern von Kaufland, Aldi Nord und Aldi Süd, kaum ein Produkt der HF3 zu finden ist. Lediglich ein Edeka-Markt hatte Schweinefleisch der HF3 im Angebot."