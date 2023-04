Viba Sweets

Viba Sweets findet eine klare Antwort auf Matthias Döpfners Aussagen

Axel-Springer-Konzernchef Matthias Döpfner hat sich nach der öffentlichen Kritik zwar für seine Aussagen über Ostdeutsche entschuldigt , doch die thüringische Süßwarenmarke Viba Sweets will diese Aussagen nicht auf sich sitzen lassen. Heute erscheint eine Anzeige in der Thüringischen Landeszeitung, in der Viba mit einer klaren Ansage gegen "Ossi"-Klischees aufwartet.

Die Einsicht kam spät, aber in einem Artikel auf der Bild-Website stellt Konzernchef Matthias Döpfner klar: „,Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten.‘ Das ist verletzend. Und wörtlich genommen natürlich Quatsch. ,Die‘ Ossis gibt es nicht. Und selbstverständlich sind sie nicht entweder rechts- oder linksradikal." Es habe sich um eine emotionale Reaktion gehandelt: „Der Ärger darüber, dass in Thüringen und anderswo so viele entweder Linke oder AfD wählen, verleitete mich zur polemischen Übertreibung.“

Viba Sweets Diese Anzeige erscheint heute in der thüringischen Landeszeitung

Der Ärger bei den so Geschmähten bleibt jedoch groß. Mit einer Zeitungsanzeige sendet die thüringische Süßwarenmarke Viba Sweets eine klare Botschaft: „Unsere Markenarbe ist rubinrot, aber wir sind keine Kommunisten. Unsere Produkte sind überwiegend braun, aber wir sind keine Faschisten.“ Viba verknüpft diese Botschaft mit einem speziellen Angebot. Am 18. April können Konsumenten die Nougatstange der Marke zum Preis einer Bild Thüringen erwerben. Die Begründung: „Einen Euro kann man nur einmal ausgeben.“

Das sei nicht als Angriff gegen die Zeitung an sich zu verstehen, stellt Michael Cremer, Stabsstelle strategisches Marketing Viba Sweets, klar: „Wir haben zur Anzeigenleitung der Bild-Thüringen ein gutes Verhältnis und auch redaktionell haben wir einiges an Berichterstattung bekommen. Aber hier können wir uns nicht zurückhalten und in der meist schweigenden Masse verschwinden. Unsere Botschaft: Steht auf, wenn Ihr ,OSSIS‘ seid! Und ,WESSIS‘ steht auch auf! Wir sind im 33. Jahr der Wiedervereinigung und lassen uns nicht spalten.“ Das sei nicht als Angriff gegen die Zeitung an sich zu verstehen, stellt Michael Cremer, Stabsstelle strategisches Marketing Viba Sweets, klar: „Wir haben zur Anzeigenleitung der Bild-Thüringen ein gutes Verhältnis und auch redaktionell haben wir einiges an Berichterstattung bekommen. Aber hier können wir uns nicht zurückhalten und in der meist schweigenden Masse verschwinden. Unsere Botschaft: Steht auf, wenn Ihr ,OSSIS‘ seid! Und ,WESSIS‘ steht auch auf! Wir sind im 33. Jahr der Wiedervereinigung und lassen uns nicht spalten.“

