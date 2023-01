"Through the Five Passes"

© Apple

Willkommen im Jahr des Wasser-Hasen – so heißt das neue Jahr laut chinesischer Tradition seit dem 22. Januar. Anlässlich des Feiertages veröffentlichte Apple einen per iPhone gedrehten Kurzfilm. "Through the Five Passes" ist bereits die sechste Produktion, die das Unternehmen infolge der Tradition veröffentlichte. Das Konzept für den Film steuerte die Agentur TBWA/Media Arts Labs bei, Regie führte Peng Fei.