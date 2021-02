The Next We sichert sich Dienste von DFB-Manager

© The Next We Thorsten Hermes geht nach Berlin zu The Next We

Thorsten Hermes, bislang beim Deutschen Fußball-Bund als Chief Innovation Officer tätig, übernimmt eine neue Aufgabe: Der frühere Google-Manager heuert bei der Berliner Beratungsgesellschaft The Next We als Chief Growth Officer an.