ab Oktober 2020 ausgeliefert werden.

mehr als 10.000 E-Scooter verkauft und rund 25 Millionen Euro Umsatz pro Jahr erzielt.

Nachdem er sechs Jahre lang bei Car2Go tätig war, half Beermann zuletzt als COO beim Aufbau von Volkswagens Carsharing-Tochter WeShare mit. Seinen Wechsel ins Start-up-Business beschreibt er mit folgenden Worten: "Nachhaltigkeit wird die Zukunft der Mobilität bestimmen. Nach mehr als 20 Jahren in dieser Branche kann ich sagen, dass ich sofort absolut überzeugt von dem neuen Fahrzeug und der Vision der beiden jungen Gründer war. Pascal und Mathieu haben mit ihrem Unternehmen noch viele große Meilensteine vor sich. Ich möchte unu und meine Teams in den verschiedenen europäischen Märkten mit neuen Perspektiven auf dem Weg zu einer nachhaltigeren urbanen Mobilität unterstützen."Bei Unu stößt Beermann zu dem Team aus den beiden Gründern sowie Chief Design Officer Mukund Gopalakrishna und Chief Financial Officer Ceylan Gleißner. Ebenfalls neu an Bord ist Paul Hopton. Als Chief Technology Officer soll er die Führung von Unus Technologie Strategie übernehmen und die verschiedenen Tech-Teams im Unternehmen leiten."Wir freuen uns sehr, dass Thomas und Paul gerade zu diesem wichtigen Zeitpunkt Teil des Unu Teams werden, an dem wir mit der Produktion und dem Markt-Rollout unserer neuen Produktgeneration starten", so CEO Blum. "Das ist ein Meilenstein für Unu und der ideale Zeitpunkt für unser neues Führungsteam, sicherzustellen, dass unser Produkt und Team bereit sind für eine erfolgreiche Wachstumsphase. Da wir die zweite Produktgeneration kontinuierlich erweitern wollen, mit einer eigenen App und neuen Smart Features, freuen wir uns besonders, dass wir von den langjährigen und diversen Erfahrungen profitieren können, die beide aus den Bereichen Tech und Mobility mitbringen." Ende des vergangenen Jahres berichtete , hatte Unu bis zum damaligen Zeitpunktire