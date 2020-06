Elfen, Superhelden und Monster - also Wesen, die gerne mal in den Träumen der Menschen auftauchen - eine Selbsthilfegruppe gründeten, legt Ikea nun mit Stammagentur Thjnk den zweiten nach. Und in dem steht wieder das allseits beliebte Dauer-Testimonial Smilla und ihre kleine Familie im Mittelpunkt. IKEA Spot: Hitzewelle In dem 60-sekündigen Spot beobachtet der Zuschauer Smilla und ihren Freund Bo in ihren heimischen vier Wänden dabei, wie sie nachts unter den heißen Sommertemperaturen und Schlafmangel leiden und auf die verrücktesten Ideen kommen, um sich zumindest zeitweise abzukühlen. Doch dann finden die beiden die Lösung: die ergonomischen, kühlenden Kopfkissen von Ikea.

Im vergangenen Sommer startete Ikea die Kampagne, mit der das Unternehmen die Schlafprobleme der Deutschen aus der Welt schaffen will. Nach dem ersten Spot , in demWir glauben fest daran, dass ein besseres Zuhause den Alltag erleichtert. Daher freuen wir uns immer, wenn unsere Produkte zur Lösung eines Problems beitragen", sagt, Marketing Communiations Manager bei Ikea Deutschland., Geschäftsführer Kreation von Thjnk in Berlin ergänzt: "Geschichten mit einer so einfachen Alltagsbeobachtung erreichen viele Menschen, weil es eben jeder kennt. Dann wird Werbung für mich relevant."Der Spot ist seit dem vergangenen Wochenende in verschiedenen Fassungen im TV, in den Digitalkanälen sowie in den sozialen Netzwerken zu sehen. Produziert wurde er vonund, Regie führte. Mediaplanung und -einkauf steuert. Das begleitende Ikea Family Mailing wurde vonentwickelt.konzipierte das Newsletter-Konzept für Ikea Family.Die Maßnahmen für die sozialen Medien, die das Thema "Hitzewelle" weiterdrehen und Anregungen zur Abkühlung geben, kommen von. Die verschiedenen Templates für die einzelnen Märkte entwickeltunterstützt die Kampagne im Bereich Performance Marketing (SEA, SEO & Affiliate). tt