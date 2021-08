Wie Bionade mit Mate und einem Alpaka durchstarten will

© Hassia Bionade startet die erste Werbekampagne für die neuen Mate-Sorten

Im Eisregal hat sich schon das "No Drama Llama" etabliert, jetzt bringt Bionade mit seinem Mate-Alpaka den nächsten Anden-Bewohner in den Lebensmittelhandel. Das Alpaka dient als Zugtier der ersten Werbekampagne für das neue Mate-Sortiment, mit dem Bionade über seine klassischen Limonade-Produkte hinaus expandieren will. Die begleitende Kampagne dazu hat erneut Leadagentur Thjnk München entwickelt.