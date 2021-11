© Rewe Mit echtem Shortbread klingt auch das amateurhafteste Blockflötenspiel wie ein Dudelsackkonzert in den Highlands

Weihnachten ist eine Zeit der Geselligkeit, aber auch die Chance für Besinnlichkeit und Zeit zum Träumen. In seiner neuen Weihnachtskampagne zeigt Rewe, wie seine "Feine Welt"-Produkte die Genießer vom Weihnachtsessen weg in die ganze Welt entführen. Mit der von Thjnk Hamburg kreierten Kampagne will der Lebensmittelhändler aber nicht nur für seine Handelsmarke werben, sondern auch seine Omnichannel-Services und eine Kooperation mit Aktion Mensch bewerben.