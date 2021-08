© Rewe Rewe inszeniert sich in seiner neuen Kampagne als Freund seiner Kunden

Der große Kampagnenfilm für die Big Idea, das war einmal. Die heute anlaufende neue Rewe-Kampagne "Das ist mein Markt, weil …" zeigt beispielhaft, dass Handelswerbung heute deutlich mehr bieten muss. Die wichtigste Veränderung in den vergangenen zehn Jahren: Wer heute das Potenzial der Zielgruppensegmentierung in TV und Online ausschöpfen will, kann sich einfach nicht mehr auf einen einzigen Kampagnenfilm beschränken. Rewe startet in seiner neuen Kampagne gleich mit 14 Motiven.