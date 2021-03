Wieso Seegras-Lampen und Plastikflaschen-Schafe für Ikea so wertvoll sind

© Ikea Die nachhaltigen Produkte in Ikeas neuer Nachhaltigkeitskampagne haben wirklich "unglaubliche" Rohstoff-Quellen

Ist das ein Märchen oder Realität? Mit Seegras-Lampen und Popcorn-Geschirr zeigt Ikea, wie phantasievoll eine Nachhaltigkeitsstrategie konkret sein kann. Die neue Kampagne von Thjnk Berlin knüpft nahtlos an die Kampagne "Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein" an. Der schwedische Möbelhändler will jetzt konkrete Beispiele dafür liefern, wie die Marke ihre Nachhaltigkeitsziele mit Leben füllt.