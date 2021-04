"This is for you, world"

© Mercedes-Benz Die EQS-Motive brechen in der Kampagne von Antoni mit Konventionen

"This is for you, world" ist für Mercedes-Benz Programm. Die Weltpremiere des EQS wird am Donnerstagabend zum virtuellen Trip rund um die Welt. Das neue elektrische Flaggschiff des Stuttgarter Premiumautobauers will auch bei der E-Mobilität global Maßstäbe setzen. Dazu fährt der Konzern mit Filmregisseur James Cameron und Superstar Alicia Keys gleich zwei First-Class-Markenbotschafter auf. Mit der Weltpremiere startet erstmals auch eine Marketingkampagne - in einem einheitlichen Look. Und auch das ist neu: Die Konzeption und Umsetzung der digitalen Weltpremiere kommt gemeinsam von Antoni Garage und Oliver Schrott Kommunikation.