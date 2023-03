Walberg Urban Electrics hat für seinen Premium-E-Scooter Egret eine Online-Kampagne anlaufen lassen. Es ist die bislang größte des E-Scooter-Herstellers. Sie läuft in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Im MIttelpunkt eine Nonne

Walberg Urban Electrics erhöht massiv den Werbedruck für seinen Premium E-Scooter Egret X. Das Hamburger Unternehmen startet seine bislang größte und reichweitenstärkste Online-Kampagne. Für die Kreation ist die Kreativagentur Pahnke verantwortlich. Im Mittelpunkt steht eine wenig klischeehafte Nonne.

Sieht man den Film zum ersten Mal, könnte man sich ganz kurz an Nonnen auf der Flucht erinnert fühlen. Oder an Schwester Teresa, die bundesweit als Skateboard fahrende Nonne bekannt geworden ist. In vielen Talkshows hatte die ehemalige Leistungssportlerin mit den Klischees gebrochen, die man sich so gerne an den Stammtischen über Nonnen erzählt: unlustig, weltfremd, stets gehorsam. Kurz: bieder, steif und nie modern.

Damit spielt auch die Kampagne für den Egret X, die unter dem Leitgedanken "Think Dirty" steht. Klar, das schafft Aufmerksamkeit. Macht neugierig. Lässt Bilder im Kopf wachsen. Aber um mal zu spoilern: So richtig schmutzig wird es nicht. Der Kreationsmannschaft ging es auch nicht um Effekthascherei, lässt man zur Sicherheit trotzdem verlauten. Schmunzeln kann man trotzdem. Und sich dabei getrost von dem einen oder anderen Nonnenbild verabschieden. Die Schwester jedenfalls hat Spaß mit dem Premium E-Scooter Egret, mit dem sie zur Kirche rast - dynamische Bremsszene inklusive. Sünde ist das nicht, allenfalls zeitgemäße Mobiltät.