Burger King "Plant-Based Long Chicken" 2021

© Burger King

Klaus Schmäing, Marketingdirektor Burger King Deutschland

Auch Burger King Deutschland bewirbt seine pflanzliche Long-Chicken-Variante mit einem eigenen TV-Auftritt unter dem Motto "Oh Yeah!". Und künftig sollen die pflanzlichen Angebote in der Markenkommunikation eine deutlich größere Rolle spielen, verrät Klaus Schmäing, Director Marketing bei der Burger King Deutschland, im Exklusiv-Interview mit HORIZONT.Der Plant-based Long Chicken wurde von unseren Gästen als eines der Highlights des weltweit ersten Burger King Plant-based Pop-Up-Stores in Köln gefeiert. Und natürlich kam die Frage auf, wann wir ihn dauerhaft in das Sortiment aufnehmen würden. Seit Köln konnten wir ihn - gemeinsam mit den Plant-based Nuggets – mit dem V-Label als vegan lizenzieren lassen. Das ist einzigartig in der Gastronomie in Deutschland und stellte damit den besten Zeitpunkt für die deutschlandweite Markteinführung dar.Die insgesamt super positive Resonanz auf alle angebotenen Burger zeigt, dass wohl alle Produktvarianten das Potenzial haben, mit pflanzenbasiertem Patty ein voller Erfolg zu werden. Dabei haben unsere Gäste bereits jetzt die Möglichkeit, bei vielen unserer Burger zwischen Beef beziehungsweise Chicken oder Plant-based Pattys auszuwählen. In der Zukunft werden wir uns sicherlich auf einige Plant-based Neuigkeiten freuen können.Burger King steht für ei