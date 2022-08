© Gucci Gucci bewirbt seine kommende Modekollektion mit einer Hommage an Stanley Kubrick

Er hat fast alle Genres souverän bedient und ist vor allem durch seine perfekte Stilistik als Filmemacher in Erinnerung geblieben. Jetzt lässt das Modehaus Gucci die Filme von Stanley Kubrick in einem furiosen "Best-of" wieder auferstehen. In der Kampagne "The Exquisite" werden Kubricks Meisterwerke zum Laufsteg für Guccis neuer Herbst-/Winter-Kollektion.