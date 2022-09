Der Award soll "gute Forschung positiv verstärken, ihr eine Bühne geben und sie dadurch fördern", sagte der Juryvorsitzendebei der Preisverleihung im Rahmen des HORIZONT Werbewirkungsgipfels vor über 200 Besuchern aus Marketing, Marktforschung, Agenturen und Medien in dieser Woche in Frankfurt. 24 Studien hat die Jury in diesem Jahr geprüft und diskutiert, eine Shortlist mit neun Arbeiten erstellt – und daraus die Top 5 gekürt.Die meisten Jurypunkte erzielteder Hamburger Mediaagentur. Eine Grundlagenstudie zur Werbewirkung, die zudem "Elf goldene Regeln" formuliert. Im April hatte HORIZONT ausführlich über diese Arbeit berichtet. Auf Platz 2 landete "Mapping the Moods" (Screenforce). Ebenfalls unter den Top 5, in alphabetischer Reihenfolge: "Audioeffekt Spezial: Vom Sound zur Markenwelt" (ARD Media / Radiozentrale / RMS / September); "Best 4 Tracking Brands"/"Best 4 Planning" (GIK); "Touchpoint Decoder" (M-Science); "Wirkpotenziale von In- und Outstream Werbung" (Ad Alliance / Annalect, Omnicom). Da auf Platz 4 punktgleich zwei Studien stehen, befinden sich sechs Arbeiten in den Top 5.Eine Grundlagenstudie zu wichtigen Fragestellungen, hohe Praxisrelevanz und -tauglichkeit, hochkompetente Verantwortliche – so begründete Jurymitgliedauch kraft seiner eigenen Berufserfahrungen (bis 2012 zehn Jahre Chef von IP Deutschland, danach sieben Jahre Boss der TV-Gattungsinitiative Screenforce) die Kür der Pilot-Studie, hinter der Pilot-Geschäftsführerinund ihr Forschungschefstehen.Auch die übrigen Top-5-Studien "bringen die Branche nach vorne", so Krapf. Und auch sie überzeugten bei Methodik, Datentransparenz und innovativem Erkenntniswert. Oder bei der "Überprüfung und Absicherung alter Marketingwahrheiten" – auch dies sei immer wieder wichtig, um im Mediageschäft zwischen Vorurteil, Bauchgefühl, Erfahrung und Wissen zu unterscheiden. Hier empfahl Krapf seinem Auditorium im Arbeitsalltag einen kritischen Blick auf alles, was sich Studie nennt: "Wir sollten ein bisschen skeptisch sein, wenn es darum geht, alle Erkenntnisse aus Studien immer gleich zu glauben. Manchmal geht mir das zu schnell." Hier empfahl er auch den Abgleich mit anderen Studien – "dann wird es oft sehr spannend".Sogar Karl Popper wurde an diesem Abend in Frankfurt zitiert: "Unser Wissen kann nur endlich sein, während unser Nichtwissen notwendigerweise unendlich sein muss." Krapf empfahl den Erkenntnisphilosophen (1902-1994) auch jedem Mediaforscher als Leitbild. Denn tatsächlich könne Wissenschaft nicht verifizieren – sondern nur falsifizieren. Deshalb sei sie so wichtig: "Früher war es wissenschaftlich erwiesen, dass die Erde eine Scheibe ist", so Krapf. Bis weitere Forschung genau dies widerlegt hat.Diese wissenschaftsschätzende Haltung möge auch als Leitbild für den neuen Branchenpreis "The real Impact" von HORIZONT dienen. Neben den Juryvorschlägen sollen für die Zukunft ein Einreichungsverfahren für Werbungtreibende, Marktforscher, Hochschulen, Agenturen und Medienvermarkter etabliert sowie neben Studien weitere Kategorien eröffnet werden. hor