Vodafone-Stunt „The perfect match“

Die Aktion stand unter dem Slogan "The perfect match"

mit dem Kauf des Kabelnetzanbieters kann Vodafone erstmals in jedem

Zur Erinnerung: Ende Juli hatte die EU-Kommission nach langer, intensiver Prüfung grünes Licht für die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone gegeben . Es "wächst zusammen, was zusammengehört", hatte Vodafones Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter danach gesagt.Mit der spektakulären Lichtshow, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Heimatstadt von Unitymedia zwischen 1:46 Uhr und 3:10 Uhr stattfand und die die Hohenzollernbrücke in Vodafone-Rot und den Regenbogen-Farben von Unitymedia erstrahlen ließ, wollten die Unternehmen nach eigenen Angaben ihrer Freude über die Zusammenführung Ausdruck verleihen. Dazu passte auch der Slogan "The perfect match", der bei der gemeinsam mit Wavemaker Content und dem Out-of-Home-Spezialisten Kinetic umgesetzten Aktion zum Einsatz kam.So ganz einfach umzusetzen war der Guerilla-Stunt offenbar nicht. Abgesehen davon, dass eine ganze Reihe von Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden mussten, konnte die komplexe Projektion laut Vodafone nicht in einem Rutsch durchgeführt werden. So mussten die einzelnen Lampen der insgesamt vier Lichteinheiten in Teilschritten justiert werden, weshalb auch die Beleuchtung nur nach und nach aufgebaut werden konnte.Für Vodafone ist die Übernahme von Unitymedia ein Meilenstein. Denn