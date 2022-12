Spätestens wenn es plötzlich zappenduster ist, die Neonröhren unruhig flackern und merkwürdige Geräusche einem die Haare zu Berge stehen lassen, ist es höchste Zeit, das Büro den Putzkolonnen zu überlassen und sich in den Feierabend zu verabschieden. Diese Botschaft sendet Heineken in seiner neuen weltweiten Werbekampagne an die vielen Millionen Menschen, die beim Arbeiten einfach kein Ende finden.





Dass Heineken die arbeitende Bevölkerung dazu aufruft, sich um ihre Work-Life-Balance zu kümmern, ist kein Wunder. Denn schließlich gehört zum Feierabend, jedenfalls in der Welt von Heineken, (mindestens) ein Feierabendbierchen, weshalb es in dem Werbefilm für die Marke auch ein Happy End gibt. Denn die Hauptdarstellerin des Werbefilms geht direkt nach der Arbeit in eine Kneipe, wo zu den Klängen einer Coverversion des Michael-Jackson-Klassikers "Somebody´s watching me" natürlich Heineken ausgeschenkt wird. "If you see the cleaners, it´s time to see your friends", lautet die passende Botschaft am Ende des Commercials.



Heineken | The Office Cleaners Der Werbefilm, den die eigens für Heineken gegründete Publicis-Agentur Le Pub entwickelt hat, ist Teil einer 360-Grad-Kampagne, die neben Bewegtbild auch digitale Formate und Social-Media-Werbung beinhaltet. Zudem wird der Auftritt in ausgewählten Märkten - und wahrscheinlich in begrenztem Umfang - im Büroalltag sichtbar werden. Der Startschuss fällt in Argentinien, wo die Dichte der "Late Worker" laut Heineken besonders hoch ist und wo die Kampagne daher auch zuerst ausgerollt wird.

