So sieht der virtuelle Künstler aus, den Cupra gemeinsam mit seiner Community erschaffen hat

Ganz nach dem Motto "Musik verbindet" lädt der Automobilhersteller Cupra seine Community dazu ein, gemeinsam einen Virtual Artist zu kreieren - The Music Hero. Dieser soll beim Parookaville Festival in Hologrammform live auftreten und ist einem realen Künstler nachempfunden.

Der Co-Kreationsprozess begann bereits am 26. Juni im Community Hub von Cupra, die Website wurde eigens für die Kampagne ins Leben gerufen. Dort haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Avatar kennenzulernen und können sich zudem direkt im Hub in ihren Spotify-Account einloggen, um ihren eigenen Musikgeschmack in den Kreationsprozess einfließen zu lassen. Die Gestaltung des virtuellen Artists wird automatisch anhand der favorisierten Künstler, Songs und Genres in den individuellen Playlists angepasst. Dabei werden Aspekte wie Farbe, Form und sekundäre Farben (wie beispielsweise Make-up) berücksichtigt.Ihren Höhepunkt fand die gemeinsame Gestaltungsphase am gestrigen Mittwoch bei einem Live-Event auf Twitch. Auch dort rief Cupra die Gen Z dazu auf, den Music Hero nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten, unterstützt von bekannten Twitchern wie LaraLoft, Izzi, AnniTheduck und Jennyan sowie prominenten Influencern wie Toni Mahfud, die maßgeblich an der Kreation beteiligt sind.Das Ergebnis des Schaffensprozesses kann vom 21. bis 23. Juli auf der Cupra Wacky Shack-Stage beim Parookaville Festival bestaunt werden, das mit rund 225.000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr zu den größten Musikfestivals in Europa zählt. Der Music Hero wird vor Ort als Live-Holo-Gig auftreten und soll für ein einzigartiges, immersives Erlebnis sorgen.