The Language of Attraction

© Peugeot Peugeot gibt sich mit „The Language of Attraction“ ein neues Markenmanifest. Was sich dahinter verbirgt, zeigt eine Kampagne, die derzeit in ausgewählten Märkten in Europa anrollt

Peugeot beschenkt sich selbst in diesen Tagen und präsentiert seine neue Markenvision. Mit "The Language of Attraction" besinnt sich die Stellantis-Tochter wieder auf ihre Wurzeln und stellt ihre Anziehungskraft und ihre Leidenschaft für Autos in den Mittelpunkt. Begleitet wird das Ganze von einer Kampagne. Der Kreativpartner ist die amerikanischen Agentur Doner.