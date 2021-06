"The Land of New Football"

In dem Spot spielt der englische Nationalspieler Marcus Rashford eine Hauptrolle

von Ingo Rentz

Während die Fußball-Europameisterschaft läuft und jeden Tag Spieler mit dem Nike-Swoosh auf der Brust oder am Fuß Höchstleistungen bringen, entwirft die Marke in einem neuen Spot ein Szenario für eine neue Welt: "The Land of New Football". In Nikes Vision geht es zwar immer noch um Spitzensport - darüber hinaus aber noch um wesentlich mehr.