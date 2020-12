The Climate Choice

Das Berliner Start-Up veranstaltet 2021 den zweiten Climate Summit

Ausgerechnet im Corona-Jahr versuchte das Berliner Start-Up eine neue Konferenz für Klimatechnologie zu etablieren. Mit Erfolg: Jetzt steht fest, dass es am 10. und 11. Juni eine onlinebasierte Fortsetzung geben wird. Mit dem Climate Transformation Summit will das Start-up den Nachhaltigkeitstrend in deutschen Unternehmen weiter professionalisieren und interessierte Unternehmen mit Dienstleistern für nachhaltige Technologielösungen zusammenbringen.