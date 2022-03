The Climate Choice

Die Dekarbonisierung der Lieferkette steht im Mittelpunkt der Fachkonferenz.

Die Fachkonferenz Climate Transformation Summit geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Dieses Mal konzentriert sie sich voll und ganz auf das Thema Lieferketten. Mit dabei sind unter anderem Vertreter:innen von Siemens, SAP, der Funke Mediengruppe, O2, Vodafone, Nestlé, Hipp und Katjes. Bei der interdisziplinären Online-Konferenz werden sie sich am 2. und 3. Juni 2022 auch mit Expert:innen der Klimafolgenforschung, der UN und des WWF austauschen.