Adidas: Ready for Sport - The Anthem

eine der erfolgreichsten Aktivierungen in der Historie der Marke mit den drei Streifen.

Um diese Geschichte zu erzählen, hat Adidas einen Athleten an Bord geholt, der in besonderer Weise für die Kraft des Sports stehen soll: Die Stimme im Hintergrund ist die von, der im vergangenen Jahr die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft als erster schwarzer Kapitän überhaupt zum Weltmeister-Titel geführt hatte."Sport ist vielleicht im Moment nicht die Antwort, aber er lehrt uns, dass man sich unmöglichen Herausforderungen stellen und sie bewältige kann", sagt Kolisi, der unter ärmlichen Bedingungen in einem Township aufwuchs, zu Beginn des Spots. In den folgenden 60 Sekunden zeigen weitere Adidas-Athleten wie Candace Parker, Shaunae Miller Uibo, Serge Gnabry, Paul Pogba und Donovan Mitchell, wie sie ihren Sport unter den aktuellen Bedingungen so gut es geht auszuüben. Dazwischen werden immer wieder Spielszenen aus Zeiten gezeigt, in denen Corona die Welt noch nicht im Griff hatte.Der Spot soll auf diese Weise ein Ansporn sein, den Sport zu nutzen, um Widerstände zu brechen. Damit muss nicht unbedingt nur der Kampf gegen das Virus gemeint sein. Wie Kolisis Geschichte zeigt, können Athleten auch helfen, gesellschaftliche Gräben zuzuschütten. Wenige Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen eine nicht minder wichtige Botschaft. "Jetzt, wo der Sport zurück ist, dürfen wir diese Chance nicht vertun", sagt Kolisi. "Wir sollten mit noch mehr Herz und Feuer spielen, denn niemand weiß, was die Zukunft bringt. Möglichkeiten werden kommen, und wir müssen bereitdafür sein.""Seit die Welt ins Ungewisse gestürzt ist, ist der Sport die einzige Konstante, die die Menschen mit Freude und Optimismus erfüllt", sagt, Vice President Brand Communications Global Brands bei Adidas. "Wir haben uns für Siya als Erzähler des Films entschieden, weil seine Geschichte daran erinnert, dass der Sport die Kraft hat, Hoffnung zu verbreiten und er die wahre Verkörperung dafür ist, wie ein klarer Fokus im Leben zu Größe führen kann."Zu sehen ist der Spot ab sofort auf den Social-Media-Kanälen von Adidas, bei Youtube und auf dem Content Hub der Ready-for-Sport-Kampagne . Darüber hinaus zeigt Adidas ihn im TV: "Ready for Sport: The Anthem" wird sowohl während der Halbzeitpause beim Halbfinale sowie dem Finale der Champions League als auch der Europa League zu sehen sein. Ale Begegnungen werden bei Sky übertragen. Außerdem läuft der Spot während der Formal 1 Grand Prix-Rennen in Belgien und Italien, die auf RTL zu sehen sind. Zur Kampagne gehört darüber hinaus ein Instagram-Filter, mit dem Adidas den Fans zumindest ein wenig Stadionatmosphäre ermöglichen will."The Anthem" ist der vorläufige Höhepunkt der "Ready for Sport"-Kampagne, die Adidas Anfang Mai gestartet hatte . Damals kehrte die Sportwelt langsam aber sicher aus dem Lockdown zurück - von Normalität konnte aber noch nicht die Rede sein. Der damals veröffentlichte Spot sollte so etwas wie ein Mutmacher in unsicheren Zeiten sein. Unterstützt wurde die Kampagne von Adidas' "Hometeam". Diese Kampagne war während des Lockdowns im März gestartet und zeigte über 3.000 Athleten und Künstler dabei, wie sie sich unter dne veränderten Rahmenbedingungen motivieren und fit halten. Unternehmensangaben zufolge handelte es sich dabei umire