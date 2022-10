Die Brisanz hat sich vielleicht verändert, aber das Thema Preissicherheit ist in der Markenkommunikation nicht neu. Dass speziell deutsche Konsumenten passionierte Schnäppchenjäger sind, ist kein Geheimnis. Die Brisanz hat sich vielleicht verändert, aber das Thema Preissicherheit ist in der Markenkommunikation nicht neu. Dass speziell deutsche Konsumenten passionierte Schnäppchenjäger sind, ist kein Geheimnis.

Es ist 2022 und in ganz Deutschland herrscht Inflation. In ganz Deutschland? Wer genau hinschaut, kann überall kleine Widerstandsnester finden, in denen die Konsumenten zumindest für eine begrenzte Zeit mit festen Preisen kalkulieren können. Nicht alle Oasen der Preisstabilität bieten allerdings Schnäppchen, die unter den alltäglichen Bedarf fallen: Die Bandbreite reicht von der hessischen Bäckerei Hinnerbäcker, die mit einer Brot-Preisbremse den Stückpreis bei 2,50 Euro deckelt, über den Fertighaus-Hersteller Bien-Zenker, der bei Auftragserteilung eine Festpreis-Garantie für 18 Monate garantiert, bis hin zu dem Bestattungsdienstleister Emmora, der für einen Jahresbetrag von 36 Euro garantiert, dass ein einmal vereinbartes Bestattungspaket sich nicht noch nachträglich erhöht. Die Risiken der künstlichen Preisstabilität geht dabei direkt auf Kosten der Unternehmensmarge, wie Bien-Zenker-Geschäftsführer Marco Hammer einräumt: "Da trifft uns die Inflation massiv."